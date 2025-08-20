Tras la clasificación en la Libertadores, Vélez apartó del plantel a uno de sus titulares

El día después de la clasificación a los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores llegó con novedades fuertes en el mundo Vélez . Desde la dirigencia del Fortín tomaron una dura decisión con el caso del jugador Thiago Fernández , quien no acordó su continuidad con el club y quedará libre a fin de año.

El prometedor jugador de 21 años no renovará su vínculo con la institución de Liniers, lo que le permitirá marcharse en condición de jugador libre en diciembre. Su futuro ya tiene destino: el Villarreal, aunque recién lo esperan en 2026.

El volante sumó en total 48 partidos en el primer equipo, en los que anotó 6 goles y brindó 9 asistencias. Con la camiseta del Fortín formó parte del plantel que obtuvo el campeonato del Torneo de la Liga y la Supercopa Internacional.

Tras ser pieza fundamental en el campeonato de liga obtenido el año pasado por el conjunto de Liniers, la dirigencia decidió colgarlo hasta el final de su contrato y así lo comunicó a través de un extenso texto institucional.

El comunicado de Vélez acerca del caso Thiago Fernández

"El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que se ha tomado la decisión de apartar al jugador Thiago Fernández del plantel profesional y establecer un régimen diferenciado de entrenamiento. La decisión se toma luego de haber agotado todas las instancias posibles en la búsqueda de renovar el contrato del jugador surgido de nuestras divisiones inferiores, y luego de que el el mismo haya comunicado al Club su decisión expresa de no renovar el contrato vigente con Vélez, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año", comienzo informando el club en el texto.

"El futbolista recientemente recibió el alta médica luego de recuperarse de una lesión ligamentaria en su rodilla, ocurrida el 3 de diciembre del 2024. Desde meses antes de este infortunio, se venía negociando entre la Institución y la representación de Thiago Fernández la mejora y extensión del contrato, de forma tal de acompañar y reconocer el crecimiento profesional del jugador y proteger el patrimonio y los intereses del Club. Es más, inmediatamente después de que se produjera la lesión, se ratificó la oferta al jugador para que pudiese realizar su recuperación con la tranquilidad necesaria, entendiendo lo que significa atravesar este tipo de situaciones para un deportista profesional", continúa.

https://t.co/8hsH2TwI8m pic.twitter.com/t9kpA4NB6x — Vélez Sarsfield (@Velez) August 20, 2025

"Pese a la buena voluntad mostrada por la Institución durante todo este proceso y a que se aceptó la última contrapropuesta presentada por la representación del jugador, finalmente Thiago Fernández le comunicó a la Dirección Deportiva su decisión unilateral de no renovar el contrato vigente con Vélez. Por tal motivo, a partir de este momento y hasta la finalización del vínculo con la Institución, el jugador será desafectado del plantel profesional y contará con un esquema de entrenamiento diferenciado al de sus compañeros", agregó.

Y cierra de manera contundente: "La inversión que se realiza en nuestros juveniles es enorme y es ahí donde sentimos que el Club debe estar por encima de todo: formamos, acompañamos y cuidamos a nuestros jugadores desde que llegan a la Institución, y deseamos que estos hagan lo mismo con nuestro escudo sin pretender obtener ventajas o beneficios individuales que perjudiquen al Club Atlético Vélez Sarsfield. Estas decisiones no son las que nos gusta comunicar. Pero tenemos la obligación de hacer valer los intereses de nuestro club y actuar de manera inflexible ante aquellas conductas que afectar nuestro prestigio y patrimonio".