Tras la suspensión de la Finalissima, la Selección Argentina se mide ante Mauritania
El campeón del mundo entrará al campo de juego con un mix de titulares y suplentes: el DT Lionel Scaloni avisó que quiere probar jugadores de cara a la cita ecuménica y Messi va al banco.
La previa de Argentina-Mauritania
Luego de la suspensión de la Finalissima ante España y las negociaciones a contrarreloj de la AFA para encontrar rivales, la Selección Argentina recibe a Mauritania en la Bombonera, ya con la cabeza en la Copa del Mundo. El duelo comienza a las 20.15 y se puede ver a través de la pantalla de Telefe: el árbitro designado para el amistoso preparatorio fue el paraguayo Derlis Gómez. Lionel Messi comenzará el encuentro en el banco de suplentes.
Formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Formación de Mauritania: Babacar Diop; Ibrahima Keita, Jordan Lefort, Lamine Ba, Mohamed el Abeid; Oumar Ngom; Beyatt Lekweiry, Djeidi Gassama, Aboubakary Koita, Maata Magassa; y Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.
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