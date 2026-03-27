Tras la suspensión de la Finalissima, la Selección Argentina se mide ante Mauritania

El campeón del mundo entrará al campo de juego con un mix de titulares y suplentes: el DT Lionel Scaloni avisó que quiere probar jugadores de cara a la cita ecuménica y Messi va al banco.

La previa de Argentina-Mauritania

Luego de la suspensión de la Finalissima ante España y las negociaciones a contrarreloj de la AFA para encontrar rivales, la Selección Argentina recibe a Mauritania en la Bombonera, ya con la cabeza en la Copa del Mundo. El duelo comienza a las 20.15 y se puede ver a través de la pantalla de Telefe: el árbitro designado para el amistoso preparatorio fue el paraguayo Derlis Gómez. Lionel Messi comenzará el encuentro en el banco de suplentes.