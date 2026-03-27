Turismo: en un escenario de incertidumbre, Neuquén toma recaudos para el invierno

El Estado se prepara con infraestructura vial y los prestadores con inversiones millonarias. Pero hay variables, que ninguno de ellos manejan, que generan un creciente desconcierto.

Neuquén buscó tomar la delantera en la comercialización de sus productos de turismo invernal , empezando por el púbico interno , uno de los más fieles gracias a la calidad de pistas disponibles, distancias y servicios hoteleros.

Ese mismo público es el que satisfizo a operadores, prestadores, municipios y al Estado provincial este verano y se busca seducirlos para que el venidero invierno opten por los destinos de nieve , aunque con permanencias y pernoctes más breves que durante la época estival.

Desde el Estado se buscó potenciar la interacción con el sector privado. En lo que le concierne, puso en marcha un amplio plan de infraestructura vial, incentiva el consumo con productos financieros de la banca provincial y profundizó la fiscalización de los prestadores con la nueva Ley de Turismo .

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No obstante, es consciente que el invierno que se avecina no será fácil por diversos motivos en lo que respecta al turismo.

Una muestra se pudo apreciar esta semana al conocerse la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con los números que arrojó la actividad en febrero. Más de 1,6 millones de argentinos salieron del país durante ese mes para hacer turismo, lo que implicó una caída de 10,7% en comparación con el mismo mes del año pasado. También hubo un 8% más de extranjeros que llegaron a la Argentina. Aun así, el saldo turístico deficitario se agrandó.

De acuerdo a un informe del INDEC, en febrero la diferencia entre los turistas que salieron del país y los que ingresaron fue de 1.095.000 personas. En enero había sido de 1.082.000; por cada extranjero que llegó al país, viajaron tres argentinos al exterior en febrero.

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Efecto Mundial

Este invierno se disputará el Mundial de la FIFA. En el caso de la representación argentina, al menos en la primera fase, disputará todos los partidos en estadios de Estados Unidos. Hacia allí, se estima, viajarán miles de personas no solamente para ver a la Scaloneta, sino también para hacer turismo. En los últimos días se multiplicaron los anuncios de nuevas frecuencias de vuelos hacia Norteamérica, previendo el alto flujo de pasajeros hacia ese destino.

Este acontecimiento viene siendo observado con atención por los centros invernales, los cuales dan por descontado un efecto sobre el saldo de esquiadores que dejaría la temporada. Aun así, algunos de ellos hicieron inversiones millonarias para mejorar la infraestructura y los servicios.

Desde el Estado, es significativa la valoración que hizo esta semana el subsecretario de Turismo de Neuquén, Sergio Sciacchitano respecto del escenario: “El turismo viene retrayéndose prácticamente en todos los destinos del país. Para la actividad turística se viene un año complejo, sobre todo pensando en la temporada de invierno próxima”.

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En esa línea, en declaraciones periodísticas a diversos medios de Neuquén, el funcionario hizo notar que “más allá de las expectativas del trabajo que viene haciendo el sector público y el sector privado, el bolsillo de la gente lo sufre y eso va a marcar una tendencia para la próxima temporada ”.

El escenario que configuró Oriente Medio con un decidido impacto en el precio del petróleo no solamente incidió en el encarecimiento del costo de los combustibles en Argentina, sino que ya produjo un inexorable traslado a precios que pega directamente en la gente y en los propios prestadores turísticos que tenían casi definidas las tarifas de invierno.

El país se acerca cada vez más a un cono de incertidumbre no solamente por el delicado e imprevisible escenario internacional, sino también por la deriva del gobierno de Javier Milei que, de no corregir algunas variables que lo tornan vulnerable (en presuntos casos de corrupción e indicadores económicos) se le daría la razón inevitablemente al vaticinio de Sciacchitano.