Tristeza en el Mundial 2026: murió un hincha en el ingreso al estadio Azteca

Ocurrió este jueves por la tarde en la previa al partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El Mundial 2026 tuvo un hecho triste en el comienzo. Un hincha alemán de 81 años falleció este jueves tras sufrir un infarto en las inmediaciones del Estadio Azteca , donde se disputó el partido inaugural del certamen entre México y Sudáfrica por la primera fecha del Grupo A.

El hombre se desvaneció luego de atravesar uno de los accesos al estadio y recibió asistencia inmediata por parte de los servicios de emergencia . Videos difundidos en redes sociales mostraron al personal médico realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar mientras intentaban estabilizarlo.

En un primer momento, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México había informado que el aficionado, de nacionalidad extranjera, había sido trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y que se encontraba estable .

Sin embargo, horas más tarde, la Sala de Crisis de la capital mexicana confirmó el fallecimiento.

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"Se presentó una situación de crisis en la Rampa 2 del Estadio Banorte, en Ciudad de México, cuyo resultado fue que un masculino de aproximadamente 80 años, de nacionalidad alemana, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Se confirma su fallecimiento", señalaron las autoridades.

La Protección Civil capitalina subrayó que la colaboración de los asistentes, al ceder espacio a las unidades de rescate, fue determinante para la atención oportuna del paciente.