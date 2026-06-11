Mundial 2026, EN VIVO: tras la ceremonia inaugural, México le gana a Sudáfrica en el Azteca

El riesgo de ver el Mundial 2026 por streaming: alertan por páginas falsas para robar datos
El comienzo del Mundial 2026 no solo moviliza a millones de fanáticos alrededor del mundo. También genera una oportunidad para los ciberdelincuentes, que aprovechan el interés masivo por los partidos para desplegar campañas de fraude digital dirigidas a usuarios que buscan transmisiones gratuitas por Internet.
Especialistas en ciberseguridad advirtieron que durante los grandes eventos deportivos suelen multiplicarse las páginas falsas que imitan plataformas de streaming con el objetivo de obtener información personal, contraseñas y datos bancarios.
Según los expertos, detrás de una supuesta transmisión gratuita puede esconderse una operación diseñada para robar información sensible o infectar dispositivos con programas maliciosos.
La advertencia fue difundida por la empresa Kaspersky, que alertó sobre el aumento de este tipo de maniobras en un contexto donde muchas personas intentan acceder a los encuentros mediante enlaces compartidos en redes sociales, aplicaciones de mensajería o sitios web desconocidos.
Los ataques suelen comenzar con anuncios patrocinados, publicaciones en redes sociales o mensajes enviados por WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones.
La búsqueda de partidos del Mundial 2026 en sitios no oficiales puede exponer a los usuarios al robo de datos personales y bancarios.
Los delincuentes crean páginas que imitan la apariencia de plataformas reconocidas de streaming deportivo o de servicios que supuestamente cuentan con autorización para transmitir los partidos del Mundial.
Las promesas suelen ser similares: acceso gratuito, transmisiones en vivo en alta definición, pruebas sin costo o enlaces exclusivos para ver encuentros sin necesidad de pagar una suscripción.
Cuando la víctima ingresa al sitio, se encuentra con una página que parece auténtica. Allí se le solicita crear una cuenta, completar formularios o ingresar datos personales para habilitar el acceso al contenido. En algunos casos, también se pide información financiera bajo la excusa de activar una prueba gratuita o verificar la identidad del usuario.
El objetivo real es obtener datos bancarios, credenciales de acceso y otra información valiosa que luego puede utilizarse para cometer fraudes.
Existen además campañas que intentan convencer a los usuarios de descargar aplicaciones, reproductores multimedia o extensiones para navegadores. Esos archivos pueden contener software malicioso, capaz de recopilar información almacenada en el dispositivo o monitorear la actividad de la víctima.
Mirá la nota completa.
Dejá tu comentario