UFC: quién es "Ninja Ferret", la argentina de 20 años que es promesa en las artes marciales mixtas

White argumentó que su decisión se debe a que darle un contrato siendo tan joven podría no ser beneficioso para su crecimiento a largo plazo. Sin embargó, anunció que planea que Martínez continúe desarrollándose en el UFC Performance Institute en México, conocido por formar grandes talentos del MMA.

“Déjame decir esto. No puedo expresarte cuánto nos gustaste, no hay duda de que sos muy talentosa. Sos muy joven justo ahora, eres un bebé, tienes solo 20 años y sos muy pequeña para la división. Viniste, demostraste que sos muy talentosa, que tenes un gran futuro en este deporte", le dijo el presidente a Julieta Martínez.

"Vamos a mantenerte en el PI México porque te amamos y te queremos en UFC, pero eres muy chica. Es horrible, pero creo que estoy tomando la decisión correcta”, expresó White.

“Gracias a esta esquina de lujo. Me siento muy contenta”, escribió la luchadora en sus redes sociales tras ganar el combate. Automáticamente sus seguidores (cuenta con más de 36 mil en Instagram), se hicieron eco de la decisión de White. “Merecías ese contrato”, “La próxima te espera el contrato, por favor no aflojes”, “Juli a no aflojar, es cuestión de tiempo para que estés en la UFC y la rompas”, y “No pierdas tu foco que vas a estar en la UFC y vas a ser la mejor”, fueron algunos de ellos.

Entre los comentarios se puede encontrar uno del mexicano Raúl Rosas Jr. "Te rifaste ! Tu momento llegará", dijo el luchador conocido por ser el peleador más joven que obtuvo un contrato con la UFC, con tan solo 17 años.

UFC: quién es el argentino que noqueó a su rival en el primer round

El peleador argentino de artes marciales mixtas, Kevin Vallejos, sorprendió en el primer round del UFC Contender Series al noquear a al estadounidense Cam Teague con una combinación de 20 golpes. Esta contundente victoria no solo le aseguró el combate, sino también un contrato con la UFC al impresionar al presidente de la empresa, Dana White.

Kevin Vallejos tiene 22 años y es oriundo de Mar del Plata. El año pasado, había perdido contra el brasileño Jean Silva. Sin embargo, a pesar de la derrota del argentino, el presidente de UFC había señalado que el argentino estaba más que listo para competir al más alto nivel.

Infobae informó que el combate comenzó con una inusitada agresividad por parte del argentino. Apenas sonó la campana, Vallejos acorraló a Teague contra las rejas y desató una ráfaga de puñetazos.

El estadounidense solo pudo cubrirse y tratar de defenderse ante el violento asedio. A dos minutos y 38 segundos de iniciado el combate, Vallejos dejó a su oponente tendido en el suelo, forzando al árbitro a intervenir para detener la pelea.

“Para toda Mar del Plata y para toda la Argentina”, exclamó emocionado Vallejos tras la victoria. La alegría del peleador fue compartida por sus seguidores en redes sociales, donde expresó: “¡Lo hice! Estoy muy feliz”.