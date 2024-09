Un campeón del mundo apuntó contra Riquelme y el Boca de Diego Martínez

Una de las principales acusaciones de Traverso fue la posible injerencia de Riquelme en la formación del equipo. El exmediocampista dejó entrever que las decisiones no pasaron únicamente por el entrenador, sino que habrían estado influenciadas por órdenes de arriba. “Si te armaron el equipo, no tendrías que haber dirigido más”, sentenció Traverso, apuntando directamente a Martínez.

La decisión de incluir a Marcos Rojo en lugar de Aaron Anselmino fue uno de los puntos más criticados por Traverso. “Si vos me decís a mí, como jugador, que Rojo está mejor que Anselmino, como compañero me siento un boludo”, enfatizó. Según el exfutbolista, este tipo de decisiones afectan la moral del grupo, y no dudó en sugerir que Martínez perdió autoridad frente al plantel.

En sus palabras, Traverso fue contundente: "No sé si Román le dijo ‘ponelo’ o se lo insinuaron, pero no puede ser que jueguen los que no están bien. Y si querés poner a Cavani porque tiene calidad, está bien, pero no saques a Milton Giménez. Toda la semana hinchando con esto, y después veo a Kevin Zenón de 11. Eso no tiene sentido".

Riquelme 2.jpg Diego Martínez

El enojo de Cristian Traverso contra Riquelme y Diego Martínez

En un tono cada vez más duro, Traverso expresó su decepción total con Diego Martínez, refiriéndose a él solo por su nombre completo. “¡No sos más Gambito para mí! Se acabaron los sobrenombres... Nombre y apellido ahora, ¡a la mierda!”, sentenció, reflejando la tensión y frustración que siente por la situación actual de Boca.

El malestar de Traverso no se limitó a las cámaras de televisión. En su canal de YouTube, el exfutbolista continuó con su crítica: “No es que se vayan todos, sino que pongan la cara. Era un partido para ganarlo. No había grandes complicaciones, pero las decisiones que se tomaron fueron un desastre”. Además, mostró su indignación por la situación de Marcos Rojo: “Parece que tenían ganas de que lo expulsen. Eso me da bronca”.