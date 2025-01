Un ex jugador de la Selección Argentina desafió a Vinicius: "Lo noqueo en diez segundos"

El comportamiento de Vinicius es motivo de debate dentro y fuera del campo de juego: a pesar de sus innegables cualidades como futbolista, sus constantes peleas y provocaciones lo privaron de ganar el Balón de Oro , que finalmente quedó en manos de Rodri. Sin embargo, el delantero del Real Madrid obtuvo el premio The Best , otorgado por la FIFA, como el mejor futbolista del 2024.

"Noquearía a Vinícius en 10 segundos. Sería la pelea más vista de la historia".



Pablo Maffeo, jugador del Mallorca, se 'moja' con el resultado de una pelea contra Vinícius.



Pablo Maffeo, jugador del Mallorca, se 'moja' con el resultado de una pelea contra Vinícius.

Pablo Maffeo quiere un mano a mano con Vinicius

El lateral Pablo Maffeo, que enfrentará al artillero de la Canarinha con el Mallorca, brindó una entrevista para el podcast Indómitos TV y mencionó un imaginario combate de boxeo con Vini, al que ya se enfrentó en innumerables oportunidades. En ese contexto, el nacido en la nación ibérica advirtió que el atacante sudamericano podría ser un contrincante adecuado en una eventual pelea en La Velada del Año, evento que suele realizar el influencer Ibai Llanos.

"Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda. Lo noquearía en diez segundos", vaticinó el ex hombre del Girona, que no tuvo inconvenientes en rivalizar con el carioca. Para colmo, el defensor rememoró una criminal patada que le propinó a Vinicius durante un duelo pasado.

La criminal patada que Pablo Maffeo le dio a Vinicius en 2021

"La entrada que le hice, en la temporada 2021/22, es roja. Se me va el pie para arriba y es roja clarísima, no hay justificación ninguna, me salvé. Me sigue llegando la foto con la pierna en la rodilla", recordó el ex compañero de Lionel Messi en el combinado nacional. Por último, el también carrilero admitió que tiene una táctica para hacer enojar al fantasista: "Putearlo, para ver si puedo sacarlo del partido. El pique se queda en el campo, pero a mí me gusta".

La aclaración de Pablo Maffeo tras su polémica frase

Posteriormente, Maffeo tuvo que realizar una aclaración ante la polémica que se desató en las redes sociales y aseguró que la intención de los recortes fueron "buscar la polémica": "Que mi error quizá fue no ser consciente, en el ritmo de la conversación, que a pesar de ser una broma podía sacarse de contexto, como así ha terminado siendo. No tengo la más mínima voluntad de generar un ambiente de crispación y de enemistad ni hacia el Real Madrid, ni hacia mi compañero de profesión".