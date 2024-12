A pesar del pésimo año de Brasil, Vinicius fue elegido "The Best"

La selección de Brasil tuvo un 2024 para el olvido y su delantero estrella no se destacó. Sin embargo, a Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior le alcanzó con su destacado desempeño en el Real Madrid para ser elegido como el mejor jugador de la temporada en los premios The Best, donde además integra el equipo ideal del año.

Cabe recordar que Vinicius fue fundamental en el primer semestre para que Real Madrid ganara la Champions League y la Liga. Lo sorprendente es que rindió muy por debajo de su nivel en Brasil, una selección que tiene mayor calidad individual que la mayoría a las cuales enfrenta y sin embargo el delantero no pudo sacar diferencias.

El mayor ejemplo de esto fue contra Paraguay por Eliminatorias, donde Vinicius perdió el mano a mano con el lateral de Lanús, surgido en Racing, Juan Cáceres.

Lionel Messi, por escándalo el más ganador de la historia

El rosarino estuvo nominado este año, incluso formando parte de la MLS de Estados Unidos, en uno de los últimos desafíos de su carrera. El capitán de la selección campeona del mundo es el máximo ganador de este galardón con tres distinciones (2019, 2022 y 2023), mientras que lo siguen de cerca el portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021).

Por otra parte, Lionel Scaloni estuvo nuevamente nominado como mejor director técnico. El oriundo de Pujato, que este ganó ganó la Copa América con la Selección argentina, ya se quedó con este premio en el 2022. El premio al mejor DT del planeta en 2024 fue para Carlo Ancelotti, multicampeón con el Real Madrid.

DIbu Martínez, otra vez

El argentino fue elegido nuevamente como el más destacado debajo de los tres palos por su trabajo con la selección, con la que se consagró bicampeón de América este año, y con el Aston Villa de Inglaterra, con el que clasificó a la Champions League.

Este año, el marplatense ya había ganado por segundo año consecutivo el premio Lev Yashin que entrega la revista France Football. En el cierre del año, esto volvió a ocurrir con The Best, galardón que también le correspondió por segunda temporada seguida.

Martínez es el único arquero de la historia del fútbol que ganó: Mejor Arquero de la Copa América 2021. Mejor Arquero de la Copa del Mundo 2022. Mejor Arquero de la Copa América 2024. Premio Lev Yashin 2023. Premio Lev Yashin 2024. Premio The Best 2022. Premio The Best 2024.

El único argentino en el equipo ideal

Entre los varios premios que tiene el evento "The Best", también se encuentra el equipo ideal. Martínez fue el único de los futbolistas argentinos elegidos para integrar el once.

En la defensa se ubicaron los españoles Dani Carvajal y Ruben Días, sumados al alemán Antonio Rudiger y el francés Salibá.

En el medio, el ya retirado Tony Kroos estuvo acompañado de Rodri y el inglés Jude Bellingham. Adelante, el máximo ganador del día, Vinicius Junior, se sumó a Erling Haaland y Lamine Yamal.

De estos mencionados, los dos que estuvieron lejos de pelear algo con su selección son Vinicius y Haaland, pero la calidad de los compañeros que tiene cada uno a ese nivel es incomparable, porque Brasil posee muchos más y mejores jugadores que la modesta noruega.