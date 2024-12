Garnacho le ganó a Walter Bou y se quedó con el premio Puskas

Con apenas tres minutos en cancha, el delantero del Manchester United se elevó al conectar un centro enviado por Diogo Dalot ejecutando un remate perfecto que terminó en el ángulo: “Cuando vi que el balón se quedaba un poco atrás, pensé que era el momento de intentarlo. Ya lo había practicado en los entrenamientos, y al final salió un gol perfecto”.

“Fue un gran gol, por supuesto. Pero todavía queda mucho más por delante y mucho más por lo que esperar. Gracias por todo el apoyo”, dijo el delantero argentino tras ser galardonado en la gala.

Los otros nominados fueron Walter Bou, Hassan Al-Haidos, Terry Antonis, Yassine Benzia, Michaell Chirinos, Federico Di Marco, Mohammed Kudus, Denis Omedi, Paul Onuachu y Jaden Philogene.

El golazo de Bou

En la terna también estuvo Walter Bou, que para Lanús convirtió de manera similar pero desde afuera del área en la Liga Profesional. El delantero de Concordia marcó para el Grana frente a Tigre.

Embed ¡¡OLOR A PUSKAS EN LA FORTALEZA!! ¡¡POR FAVOR, BOU!! EL GOL DEL AÑO PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE TIGRE.



Dibu Martínez, el mejor argentino de la temporada

El arquero nacido en Mar del Plata fue elegido nuevamente como el más destacado debajo de los tres palos por su trabajo con la selección, con la que se consagró bicampeón de América este año, y con el Aston Villa de Inglaterra, con el que clasificó a la Champions League.

Este año, Dibu ya había ganado por segundo año consecutivo el premio Lev Yashin que entrega la revista France Football. En el cierre del año, esto volvió a ocurrir con The Best, galardón que también le correspondió por segunda temporada seguida.

Martínez es el único arquero de la historia del fútbol que ganó: Mejor Arquero de la Copa América 2021. Mejor Arquero de la Copa del Mundo 2022. Mejor Arquero de la Copa América 2024. Premio Lev Yashin 2023. Premio Lev Yashin 2024. Premio The Best 2022. Premio The Best 2024.

El único de la Scaloneta en el once ideal

Entre los varios premios que tiene el evento "The Best", también se encuentra el equipo ideal. Martínez fue el único de los futbolistas argentinos elegidos para integrar el once.

En la defensa se ubicaron los españoles Dani Carvajal y Ruben Días, sumados al alemán Antonio Rudiger y el francés Salibá.

En el medio, el ya retirado Tony Kroos estuvo acompañado de Rodri y el inglés Jude Bellingham. Adelante, el máximo ganador del día, Vinicius Junior, se sumó a Erling Haaland y Lamine Yamal.

De estos mencionados, los dos que estuvieron lejos de pelear algo con su selección son Vinicius y Haaland, pero la calidad de los compañeros que tiene cada uno a ese nivel es incomparable, porque Brasil posee muchos más y mejores jugadores que la modesta noruega.