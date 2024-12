The Best: Dibu Martínez, otra vez elegido mejor arquero del mundo

El arquero campeón del mundo y bicampeón de América fue el más votado en la terna al más destacado de su puesto en los premios The Best.

La entrega de los premios The Best , una elección en la que están involucrados todos los integrantes del planeta fútbol, ratificó que Dibu Martínez es el mejor arquero del mundo. El argentino fue elegido nuevamente como el más destacado debajo de los tres palos por su trabajo con la selección, con la que se consagró bicampeón de América este año, y con el Aston Villa de Inglaterra, con el que clasificó a la Champions League.

Este año, el marplatense ya había ganado por segundo año consecutivo el premio Lev Yashin que entrega la revista France Football. En el cierre del año, esto volvió a ocurrir con The Best, galardón que también le correspondió por segunda temporada seguida.

Martínez es el único arquero de la historia del fútbol que ganó: Mejor Arquero de la Copa América 2021. Mejor Arquero de la Copa del Mundo 2022. Mejor Arquero de la Copa América 2024. Premio Lev Yashin 2023. Premio Lev Yashin 2024. Premio The Best 2022. Premio The Best 2024.