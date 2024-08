Un jugador de Talleres chicaneó al hijo de Gallardo: "Que lo llame al papá"

Matías Esquivel apuntó contra el lateral ex River, que festejó el gol de Independiente Rivadavia haciendo el gesto de la banda: "No sé ni cómo se llama".

En ese contexto, el volante recién llegado a la T proveniente de Mamelodi Sundowns de Sudáfrica criticó duramente al hijo del Muñeco en zona mixta: "Ni sé cómo se llama porque no me importa, pero me hacía muecas de que nos ganaron y nos rompieron el culo, pero él está acá, no en River". Posteriormente, el mediocampista redobló la apuesta: "Fui y le dije que cualquier cosa lo llame al papá para jugar de vuelta allá. Él no tiene que meter cosas de otro partido acá, él está jugando en Independiente Rivadavia y encima es suplente".