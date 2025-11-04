Una Selección y tres jugadores argentinos recibieron una dura sanción por falsificación de documentos

La FIFA confirmó un fuerte castigo económico y deportivo por la manipulación de documentación. Por qué fueron sancionados.

La FIFA comunicó una dura sanción para una selección por haber falsificado documentación de siete jugadores que representan al país y disputaron las eliminatorias para la Copa Asiática 2027. Se trata de la Federación Malasia de Fútbol (FAM) quien recibió una fuerte multa por la que jugadores argentinos quedaron inhabilitados transitoriamente para jugar al fútbol.

La federación recibió una multa de 350.000 francos suizos (440.000 dólares) mientras que "los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano deberán abonar a la FIFA una multa de 2.000 CHF cada uno", según comunicó FIFA.

A su vez, "a los jugadores mencionados se les impondrá una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol". Estas sanciones recayeron sobre la federación y los jugadores por presentar certificados de nacimiento de abuelos supuestamente nacidos en Malasia, siendo que otros registros de otras federaciones muestran lo contrario.

Machuca

Fueron tres argentinos los suspendidos: Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado. Por el caso de Machuca, Malasia presentó un certificado de su abuela, Concepción Águeda Alaniz, alegando que nació en Penang, Malasia, sin embargo se confirmó que nació en Roldán, Santa Fe. En caso de Garcés y Holgado, el problema ocurrió por el nacimiento de sus abuelos Carlos Rogelio Garcés Fernández, y Omar Eli Holgado Gardón quienes nacieron en Villa María y Caseros, y no en dicho país.

Malasia

El comunicado completo de la FIFA

La Comisión de Apelación de la FIFA ha fallado sobre los recursos de apelación que presentaron la Federación Malasia de Fútbol (FAM) y siete jugadores —Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano— contra la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos.

Tras analizar toda la documentación presentada y celebrar una vista, la Comisión de Apelación de la FIFA ha decidido desestimar los recursos de apelación y ratificar en su totalidad las sanciones impuestas a la FAM y a los siete jugadores:

La Federación Malasia de Fútbol deberá abonar a la FIFA una multa de 350.000 CHF.

Los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano deberán abonar a la FIFA una multa de 2.000 CHF cada uno.

Asimismo, a los jugadores mencionados se les impondrá una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol.

La decisión se ha notificado hoy a la FAM y a los jugadores, que disponen de diez días para solicitar la decisión fundamentada. Asimismo, tras esta notificación, las partes dispondrán de 21 días para presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.