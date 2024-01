Video viral: así presentaron a Barco en el Brighton de Inglaterra

Boca ya es pasado para la joven promesa Valentín Barco , que hace apenas unas semanas decidió optar por emigrar al fútbol europeo para jugar en el Brighton de Inglaterra, obligado a pagar la cláusula de rescisión de contrato que mantenía un costo de 10 millones de dólares, teniendo en cuenta que la institución que preside Juan Román Riquelme no estaba dispuesto a negociar por un dinero menor.

La Premier League es una de las ligas más competitivas que tiene el fútbol internacional y que está plagada con jugadores argentinos campeones del mundo como Cuti Romero, Lisandro Martínez, Julián Álvarez, entre otros. Uno de ellos es también el pampeano Alexis Mac Allister, quien le dedicó un posteo al joven nacido en 25 de Mayo tras haber sido oficializado en el mismo club por el que pasó el pampeano previo a su llegada al Liverpool que entrena Jürgen Klopp.

“Muchos exitos Colo”, le dedicó el futbolista, y le dejó un consejo: “A practicar el inglés”, junto a un emoji sonriente.

La despedida de Boca, entre críticas del consejo de fútbol: "Hay que ser agradecido"

Así lo demostró este sábado Raúl Cascini, exjugador de Boca y miembro del consejo, que previo a la victoria por 1-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta, en el estadio Padre Martearena, fue duro en su relato con el futbolista que firmará contrato con el Brighton de Inglaterra: "Lo de Valentín (Barco) es claro y todo el mundo lo sabe: le quisimos renovar por 4 años en su momento y él con su representante no quisieron, firmaron un año solo con la condición de la cláusula (10 millones de dólares)".

Y agregó: "Nosotros no mentimos. Vamos por los caminos correctos, quisimos renovarle de vuelta por 4 años más, que siga creciendo en nuestro club, que siga aprendiendo. Hay que ser agradecido a veces en la vida, las cosas pasaron como pasaron".

Por otra parte, el futbolista hizo sus aclaraciones en diálogo con ESPN y no calló nada: "Se juntaron con mi representante y mi papá, conmigo no. Tuvieron tiempo para presentar una oferta formal. Pensé que la iban a presentar en la reunión. Dijeron que la tenía que presentar yo. Dijimos que íbamos a contestar. Los llamamos durante tres días seguidos y no contestaban el teléfono. Ahí estaba sorprendido. Si tenés interés, el teléfono lo contestás".