Derecho a réplica sobre una denuncia en el bar Saona

Los propietarios del Bar Saona además de no tolerar ni permitir situaciones de violencia de ningún tipo, menos toleraría a sabiendas situaciones de abuso y/o de violencia de género entre los particulares que concurren al bar, ni de parte de su personal.

Puede ser común (lamentablemente) en nuestra sociedad y en los tiempos que vivimos, que se dé un incidente de violencia entre concurrentes de un bar, tal como puede suceder en cualquier local nocturno. Somos conscientes de que no estamos exentos de estas situaciones, siendo nuestra responsabilidad no permitirlo dentro de nuestras instalaciones, en pos de resguardar la integridad de las personas que concurren a nuestro bar. En cambio, no es común (ni lo será) que en nuestro local se permitan situaciones de violencia de género y que las mismas sean toleradas o encubiertas de manera alguna por quienes somos responsables de un lugar donde la gente concurre a divertirse.