Muchas de las personas que transitaban por ese lugar se mostraron muy molestas por la situación y ayudaron al vendedor a recoger su mercadería.

“Aparentemente, por orden del intendente, desalojaron al pobre tipo que hace 20 años vende frutillas y nueces en su puesto de dicha esquina. No bastó con eso sino que desparramaron su mercadería por el piso. No es bueno ver llorar a un laburante porque no lo dejan ganarse el pan. Algo no funciona bien” y “Fui un testigo ocasional de este atropello hoy a la mañana. No hay necesidad de tratar así a las personas. Mucha violencia”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes sociales.

Gustavo Orlando, subsecretario de Comercio municipal, habló con LM Neuquén, y contó su revisión de lo ocurrido. “Todos los días recorremos el centro de la ciudad para liberar las veredas y las calles de los vendedores ambulantes, cosa que está avalada por las ordenanzas. En este sentido, encontramos de nuevo a este señor, en esa esquina, que cada vez que ve que las inspectoras son mujeres, amenaza, insulta, les tira la gente en contra, se larga a llorar y muchas veces él mismo ha tirado la fruta a la calle para decir que somos nosotros quienes lo hacemos. Los inspectores no revolean las cosas, tratan de mantener la calma en una situación hostil que es creada por este señor”, reveló.

El funcionario también contó que el vendedor ambulante ya tiene denuncias en su contra en la Comisaría 1° por amenazas, también a inspectoras. “Creo que esta es tercera vez que hace algo así y ya tiene dos denuncias hecha por los inspectores, por su agresividad y las amenazas que les hace cada vez que hacen un operativo”, agregó.

Orlando comentó también que el vendedor estaciona su camioneta, en la que transporta su mercadería, en un lugar en donde está prohibido hacerlo.

El subsecretario de Comercio señaló que las inspectoras junto con el abogado de la municipalidad, analizarán iniciarle una nueva denuncia dado que a causa de esta situación las empleadas municipales fueron difamadas en las redes sociales. Además, confirmó que será multado por el municipio por la infracción cometida.

Por último, explicó que la presencia policial en este tipo de operativos es muy común. “La Policía siempre nos acompaña porque continuamente se viven situaciones de este calibre”, cerró.

