Desbordado

“Iorio llegó a alta velocidad a la estación en una camioneta y casi choca a un joven motociclista que estaba junto a su padre, un oficial policial que se encontraba de franco. A partir de ahí discutieron y el cantante le mostró un arma calibre 11.25 Ballester Molina”, detalló el subcomisario Gonzalo Sandobal de la Subestación de Policía Comunal.

Tras el episodio, el cantante se fugó en su vehículo hasta que fue interceptado por una patrulla a 300 metros, sobre la Ruta 72. Al resistirse al arresto, forcejeó con los efectivos y terminó en el piso con un corte en la ceja. Fue derivado a un centro médico donde se dieron cuenta de que se había lastimado el codo y más tarde debieron operarlo.

Su versión

El fundador de Almafuerte, V8 y Hermética, bandas íconos del heavy metal nacional, dio su versión de los hechos. “No todos los policías son iguales”, dijo Iorio antes de ingresar a la Fiscalía de Flagrancia para prestar declaración. “No me conocía, no era del pueblo, hubo un malentendido y me sacó de lugar el codo”, le contó el músico a un periodista de La Brújula 24 mientras se encontraba dentro de una patrulla.

Luego, el artista confirmó que lo habían tenido que operar a raíz de esta lesión. Según explicó el sitio de noticias, pasó la noche en un hospital de Coronel Súarez, donde fue sometido a una intervención quirúrgica en el codo izquierdo.

Complicado

Sobre el arma de fuego que tenía en su poder, Iorio aseguró que nunca amenazó a la Policía con su revólver. “No, de ninguna manera, ahora lo va a decidir la Justicia. Están las pruebas”, explicó el creador de “Sé vos”. Luego admitió que sí tenía el revólver: “Por supuesto, pero no para amenazar. Me muevo en los montes, hay jabalíes. Está legal el arma, no estaba cargada. De ninguna manera. Hay testigos”.

Al músico se le inició una causa por “amenazas calificadas y resistencia a la autoridad”. En la investigación, interviene la Ayudantía Fiscal de Tornquist. El arma y las balas quedaron secuestradas.