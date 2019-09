Los docentes y directivos están quebrados y asistidos día a día por el equipo interdisciplinario del Consejo Provincial de Educación (CPE) para tratar de cerrar las heridas que les dejó el femicidio de una de sus estudiantes, que asistía al 2° año del turno noche.

“Yo fui una de las últimas personas que habló con Cielo”, contó emocionado Aquino, al recordar la noche del jueves pasado cuando la joven fue a clases y se retiró a las 21.40, como el resto de sus compañeros, porque no tenían matemática.

El director narró a LMN que junto al resto de su plantel se reúnen diariamente y son muchos los que no pueden aguantar las lágrimas al recordar a la joven, por lo que entienden que tienen que seguir trabajando en sanarse a sí mismos para luego poder ayudar a los estudiantes, quienes seguramente volverán a las aulas llenos de bronca y con mucha necesidad de expresarla.

“Somos formados para explicar, pero ¿cómo les explicamos a los chicos lo que pasó?”, se preguntó angustiado Aquino el viernes por la mañana. Junto a él también estaba Estela Britos, docente de la institución, a quien se le entrecortaba la voz al hablar de Cielo. “Nunca voy a poder borrar de mi mente la hermosura de Cielo. No voy a poder borrar su sonrisa”, lamentó la mujer, quien fue su profesora de historia en 1° año.

Ambos docentes destacaron que Cielo era una estudiante comprometida con la escuela y que la apoyaron en varias oportunidades, como a muchos de otros adolescentes que concurren al establecimiento educativo.

“A muchos de los profes los come el dolor de sentir que algo hubieran podido hacer para que Cielo no terminara asesinada. ‘¿Y si le hubiera dicho tal cosa?’ ‘¿Y si la hubiéramos resguardado de otra manera?’”, son dudas que varios de los docentes no pudieron evitar plantearse ante lo aberrante del hecho y la impotencia de ya no poder hacer nada.

Ruth Flutsch, directora provincial de Educación Secundaria del CPE, informó que ante la extrema situación que les toca enfrentar en la institución los profesionales del equipo interdisciplinario trabajan con ellos codo a codo para poder sanar las heridas y recuperar las fuerzas para poder volver a las aulas.

Por ahora no hay fecha de regreso a clases e incluso los estudiantes tienen claro que cuando vuelvan a la escuela lo harán no para aprender sobre las materias sino para expresar sus sentimientos ante el femicidio de su compañera.

El director del CPEM 8 aseguró que lo primero que harán será contener a los alumnos del turno noche y en especial a los más cercanos de Cielo, quienes están desconsolados. “Tenía muchos amigos y amigas, también en otras divisiones”, contó.

