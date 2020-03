Descuartizó y quemó a una joven en una parrilla

El salvaje episodio ocurrió el sábado cerca de las 4 de la madrugada en un departamento ubicado sobre la calle Ayacucho, en la localidad de Valle Viejo, que es propiedad de la familia del joven pero actualmente se encuentra deshabitado.

Una de las versiones señaló que Vera y la víctima, identificada como Brenda Gordillo, habrían discutido por un presunto embarazo de la joven con la que no tenía una relación formal. El asesino le habría exigido que abortara. Sin embargo, los resultados de autopsia que se dieron a conocer en la mañana de este lunes, desestimaron que la mujer haya estado en proceso de gestación.

El informe reveló a su vez que Gordillo falleció por "asfixia mecánica". En sus uñas se encontraron restos de piel de Vera, por lo que se presume que la joven se defendió en el momento del ataque. La autopsia confirmó a su vez que el cuerpo de la joven fue quemado una vez concretado el femicidio.

Actualmente la justicia investiga si Vera tuvo ayuda para deshacerse del cuerpo de Gordillo ya que en su teléfono celular hay actividad de llamadas y mensajes entre la noche del sábado y la hora en la que se entregó en una comisaría.

Al momento de deshacerse del cuerpo, el femicida condujo hasta el kilómetro 11 de la Ruta 4 y dejó el cadáver semienterrado allí. Cuando regresaba, fue detenido por personal policial que le pidió sus documentos, pero continúa camino, porque los efectivos no notaron nada raro.

Finalmente el cuerpo de Vera fue hallado a las 16 del domingo a la vera del Rio Tala, en la Ruta 4.

victima-catamarca.jpg Tras la confesión de Vera, la policía encontró el cuerpo de Gordillo a la vera de la Ruta 4.

Este lunes, Alan Gordillo, el hermano de la víctima, pidió que nadie defienda a Vera. "Lo que hizo esta persona no tiene nombre. es un monstruo. Los abogados no tendrían que defender a esta clase de gente, no tiene perdón. Mi hermana era la mejor persona que conocía. Siempre estaba ahí, para mi, para mi madre y mis hermanos. Lo único que quiero es justicia", dijo el joven con la voz quebrada.

LEÉ MÁS

Femicidio de Cielo: la defensa pedirá postergar la audiencia

Brutal femicidio en Misiones: degolló a su ex frente a sus hijas