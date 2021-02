Desde el Barcelona elogian a Florentino Pérez

"Demuestra que el presidente debe ser el líder y el que manda. Te pueden gustar o no las decisiones, pero es una persona que tiene un don de mando. Sobre renovar o no renovarle a un jugador cada uno tendrá su opinión, pero al menos demuestra que tiene una idea y sabe adónde va. Con Sergio Ramos ahora, con Cristiano Ronaldo en su momento, con todo tipo de futbolista. Es algo positivo que hay que valorar. Tiene una cualidad que en Bartomeu no era la especialidad de la casa ", comentó Gerard Piqué.

PIQUE 2.jpg Gerard Piqué reconoce que Florentino Pérez es mejor presidente que Bartomeu.

"Fue una situación muy difícil, no sólo por el Covid que complicó todo mucho más. Un presidente tiene que intentar gestionar el club y cuando aparecen los problemas tiene que estar ahí para resolverlos y tomar decisiones, aunque no gusten a la gente. Cuando te escapas, no apareces y delegas se hacen montañas. Hay que tomar el toro por los cuernos. Hay que tomar decisiones para que el barco vaya a buen puerto. Hubo momentos puntuales que se necesitaba un poco más de liderazgo, de dar la cara. Siempre tuvimos un trato amable y cordial. Como persona considero que no tiene maldad, pero una cosa es ser amable... Debes tener dotes para liderar un club como el Barcelona que es un transatlántico”, dijo Gerard Piqué sobre la gestión de Bartomeu con el Barcelona, en comparación con Florentino Pérez del Real Madrid.