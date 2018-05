“El EPAS no monitorea los ríos y no pudo decir si estaba afectado o no. El EPAS controla las plantas de tratamiento depuradoras y se somete a los monitoreos de las autoridades de aplicación, la subsecretaría de Recursos Hídricos y la de Medio Ambiente, y ellos monitorean con la AIC los ríos”, dijo en declaraciones a LU5.

Millán resaltó que la entidad publica resultados de los vertidos y agregó que las declaraciones de Baggio “son negligentes, temararias, faltan a la verdad y develan un desconocimiento del sistema de suministro de agua potable”.

“Me parece bien que se haga un nuevo monitoreo, pero todavía no lo han enviado. Hay que ver las características de los líquidos que entran, que no son siempre las mismas, y las maniobras pertinentes en las plantas para poder lograr el mejor producto posible dentro de las normas”, agregó.

Millán destacó que Baggio visitó las plantas de tratamiento en 2016, conjuntamente con la comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo. “Es un absurdo total decir que tiramos líquidos de noche, porque es cuando menos líquidos llegan, confunde con sus declaraciones y falta a la verdad. De noche es cuando mejor se maniobra la planta porque es cuando menos líquidos entran”, concluyó.

