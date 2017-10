Desde hoy para ver fútbol habrá que pagar un plus

Buenos Aires

Llegó el momento menos esperado por la patria futbolera. Desde hoy habrá que pagar un plus para poder ver once de los catorce partidos del fútbol de Primera División. A pesar de las promesas en campaña durante 2015 del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, de no sacar el Fútbol para Todos hasta que se termine su contrato, en el último año el gobierno rescindió el contrato con AFA para darle las transmisiones de los partidos más importantes a Canal Trece y Telefe en la primera parte de este año. Y previo al inicio de la Superliga licitó el fútbol y se lo terminó dando a Fox-Turner. Tras las primeras seis fechas liberadas de la Superliga, desde hoy habrá que pagar un plan aparte del abono mensual.