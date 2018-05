Desde Jujuy, lo atendieron a Marcelo

“En la Capital vivimos en un microclima absoluto. A medida que te alejás, las necesidades básicas son cada vez mayores... cosas de las que acá ni te enterás. Estuve en escuelas rurales de Jujuy y en algunas los chicos no tenían ni agua para bañarse”, le reveló el Cabezón a Novaresio.

Durìsima: “Seguí haciendo tu show. No queremos politiquería ni sensibilidad barata”, dijo Agostini.

Furioso descargo

Ante esos dichos, Rosario Agostini, periodista de la FM jujeña Trentina 87.7, hizo un editorial en el que castigó duramente al empresario, que no descarta hacer su carrera política. “Acá en Jujuy gobernó siempre el peronismo. Cuando estaba Alfonsín, cuando estaba Menem, De la Rúa, Néstor, tu amigo. ¿Menem también era tu amigo, no?”, comenzó Agostini. “Después vino Cristina, amiga tuya. El peronismo gobernó hasta 2015. Yo sé que viniste a Purmamarca a descansar, pero no te vi preocuparte antes por la cantidad de escuelas que había que no tenían ni agua. No digo agua caliente, digo agua. Esas obras se hicieron ahora”, continuó Rosario, furiosa por las críticas de Tinelli.

“Me da bronca que hoy salgas a decir que los chicos no tienen cloacas. Mi amor, estás en Rinconadillas. ¿Sabés a qué altura está? Explicame cómo hacés una obra de cloacas en Rinconadillas sin complicar las napas que después les dan agua a los pastores que viven en los cerros. ¿Cuántos habitantes tendrá La Matanza? Porque en La Matanza no hay cloacas. Pero no te quejaste de La Matanza, te viniste a quejar de Rinconadillas”, agregó.