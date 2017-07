"Desde que estoy con Araceli, no volví a Pol-Ka"

“Hice un montón de ficciones con Pol-Ka y después de mi relación no trabajé nunca más. Desde que estoy con Araceli no trabajé nunca más ahí”, lanzó en Intrusos el actor, que participó de producciones como Gasoleros (1998), Campeones de la vida (1999/2000) y El sodero de mi vida (2001), y agregó: “Iría a trabajar a Pol-Ka si me llamaran... No me llaman porque debe haber un tema personal. Con Adrián nos merecemos una charla”.

En este sentido, él cree que el empresario se ofendió cuando dio una nota en la que dijo que Araceli cumplía el rol de mamá y papá de Toto (el hijo que tiene en común con Suar). Sobre esto, Mazzei aclaró: “Yo no dije ‘Adrián no lo crió’. Cuando los padres se separan y hay hijos en el medio, la mayor parte del tiempo lo tiene la madre. La madre es la que ocupa el rol importante cuando crece el nene. No estoy diciendo algo malo”, cerró.

2001 Fue el último año en que trabajó para Pol-Ka, como parte de El sodero de mi vida.