Desocupados cortaron la Ruta 22 en Plaza Huincul

"Queremos que el gobierno provincial se haga eco de la situación en Plaza y Cutral. No hay trabajo, la gente la está pasando mal. El gobierno no nos da respuesta, no nos escucha", manifestó Barros.

El corte se extendió por varias horas y causó inconvenientes en el tránsito ya que sólo dejaban pasar autos particulares, no de transporte. Esto motivó que, en un momento, los camioneros decidieron cruzar sus vehículos como especie de contrapiquete. La situación finalmente se resolvió y se levantó la protesta. Los desocupados indicaron que se retomará este martes a las 6 de la mañana.

