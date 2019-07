El gremialista dijo que en su momento fueron indemnizados tras ser despedidos, aunque no tuvieron novedades en cuanto a la reactivación de la obra. "El que avisa no traiciona y dijimos que si no había solución íbamos a volver a la ruta", aseguró Posso.

La modalidad del corte es levantar el piquete cada media hora para los autos particulares en tanto que el transporte pesado queda varado a un costado de la ruta.

El vocero indicó que el bloqueo en El Mangrullo se debe a que las empresas toman gente de afuera sin tener en cuenta la mano de obra desocupada local.