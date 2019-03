Despidió a su prometido con el vestido de novia

Baluch fue la primera en llegar al hospital después de que le dispararon. Cuando le pidió información al personal del hospital sobre qué habitación estaba, le dijeron que su prometido no estaba en el sistema. Minutos después, una enfermera se acercó a Baluch y le contó que su prometido estaba muerto. “Era como si el mundo hubiera sido arrancado de debajo de mí. Sentí como si estuviera cayendo y no parara. Me desmayé. Cuando me desperté, pensé: ‘No, esto es un sueño’. Nos casábamos en dos semanas. Lo vi anoche. Lo vi”, expresó Baluch.“