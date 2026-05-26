Despistó con su Audi, cayó al vacío y murió: revelaron qué ocurrió antes que llegue la policía

La víctima había viajado a su provincia natal junto a su pareja por el fin de semana largo.

Gran conmoción se vivió en las últimas horas, al conocerse que un hombre que conducía su auto despistó y cayó al vacío dentro del canal aluvional. El caso generó gran indignación al conocerse lo que sucedió tras el trágico hecho y antes de la llegada de los efectivos policiales.

El conductor fue identificado como Osvaldo Javier Aguiló, un ingeniero de 51 años, radicado en Buenos Aires. El accidente ocurrió durante la madrugada del sábado cuando conducía su Audi A3 y las autoridades fueron alertadas del caso tras un llamado al 911.

Todo ocurrió en la rotonda del Puente San Vicente y San Francisco de Asís, en la provincia de Mendoza. Según trascendió, la víctima había viajado a su provincia natal junto a su pareja por el fin de semana largo.

Cómo fue el fatal accidente en plena madrugada

El accidente sucedió alrededor de las 4 de la mañana y las cámaras de seguridad de la zona registraron que el vehículo circulaba a alta velocidad por la avenida San Francisco de Asís, en las inmediaciones del parque General San Martín, en el límite entre ciudad de Mendoza y Godoy Cruz.

Su auto despistó luego de saltar un lomo de burro e impactar contra el cordón de la rotonda, Cayó 7 metros hasta un canal aluvional, construido con cemento para que baje la acumulación de lluvia de los cerros aledaños.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el cuerpo del hombre en el asiento del conductor. Sin embargo, durante las primeras actuaciones detectaron que alguien había aprovechado el accidente para sustraer objetos personales de la víctima.

Según la reconstrucción inicial, los bolsillos de Aguiló habían sido revueltos y faltaba documentación. Además, dentro del auto apareció un DNI que no pertenecía a la víctima, sino a un joven de 25 años domiciliado en Godoy Cruz.

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Un delincuente robó pertenencias a la víctima del accidente tras su muerte

Durante las primeras pericias, la policía logró confirmar que le habían robado pertenencias personales a la víctima. El DNI del delincuente fue la pista clave para dar con el joven, de 25 años de edad, ya que se le había caído dentro del vehículo.

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Según informaron fuentes del caso, el joven identificado como Kevin Martínez había regresado a la escena del accidente para recuperar su documento.

En el lugar, fue interrogado y no pudo explicar qué hacía allí por lo que quedó bajo sospecha. Los efectivos le encontraron una cartera negra con el logo de Audi y documentación del vehículo perteneciente a la víctima.

Con esas pruebas, Martínez fue detenido bajo la figura de averiguación de hurto calamitoso, un delito que prevé penas de entre uno y seis años de prisión.

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Su novia Estefanía lo despidió a través de la red social X: "La provincia que nos juntó hoy nos separa. Te voy a amar durante toda la vida en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo", escribió en su cuenta personal, en un posteo que horas después se viralizó.

Horas previas al accidente, Aguiló había posteado en la misma red social una imagen de él mientras hacía un asado: "Asau en el hogar, birra, salchi, chinchu, feresss. Esto es la puta vida".