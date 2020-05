Después de 48 días, los españoles salieron a las calles

Ante el enorme desafío que supone la relajación del encierro, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, pidió a los ciudadanos salir "con prudencia y responsabilidad".

Después de que el domingo de la semana pasada se registraron algunas aglomeraciones preocupantes coincidiendo con la primera salida de los niños, el Gobierno español decidió establecer franjas horarias para evitar que se produzca el mismo problema en las siguientes etapas de relajación del confinamiento.

De ahí que los corredores, ciclistas, y quienes salgan a caminar -que pueden hacerlo con la persona que convivan- tienen permitido hacerlo una vez al día entre las 6 y las 10 o entre las 20 y las 22.

Los españoles vuelven a salir a las calles a pasear y hacer deporte

Como límite espacial, los deportistas pueden moverse por todo el municipio, mientras las personas que pasean deben hacerlo en un radio de un kilómetro en torno a su domicilio. Y no es obligatorio llevar barbijo, protección que más bien escaseó entre los deportistas.

Las normas fijadas, sin embargo, no impidieron que muchísimas personas salieran al mismo tiempo y se dirigieran al mismo lugar, como es el paseo marítimo de Barcelona o los alrededores de los parques de Madrid, que permanecen cerrados, o zonas de playas en Valencia, el norteño País Vasco, Asturias, o las islas Canarias.

Deca. on Twitter #NosotrosYlaPandemia Sábado a la mañana, calles de City Bell, regresó el movimiento y el ruido. Todos, como Vicente, salen a la misma hora. El tapabocas lo usan de collar...

No relajen. En Madrid salieron a los parques y se triplicaron los contagios, en dos días. — Deca. (@eldecanomensana) May 2, 2020

"Me ha encantado poder salir finalmente a correr, pero no me esperaba tanta gente, parece un día de verano, o como si hubiera una maratón", dijo Estefano Lansa, un deportista que salió de su casa a las 7.30 de la mañana y dos horas después se encontraba estirando las piernas en el paseo marítimo de Barcelona.

"Aunque se intente respetar la distancia, el espacio es el que hay y todo el mundo quiere estar cerca del mar, pero seguramente en los próximos días eso va a cambiar. Si abrieran la playa habría más espacio", añadió el hombre de 40 años en declaraciones a Télam.

Relajada y sonriente, Beatríz Rodríguez, una joven de 27 años, disfrutaba mirando el mar antes de tener que volver a casa tras hacer un poco de ejercicio.

españa calles 0.jpg

"A las 8 de la mañana salté de la cama y bajé, y vi tanta gente corriendo que pensé que esto es el instinto humano, que somos salvajes y libres, y ha sido genial", explicó.

La joven añadió que "hacía falta un poco de libertad y aire libre, sobre todo a los que no tienen terraza", pero espera que "poco a poco la gente sea consciente y aprenda a mantener las distancia para que podamos volver a la calma".

Por la tarde, en una videoconferencia, Sánchez advirtió que "no hay que perderle el respeto al virus", y recordó a los ciudadanos que "el grado de cumplimiento de las recomendaciones es lo que determinará la duración de la desescalada".

"No es prudente salir masivamente a la calle", dijo por su parte el presidente catalán, Quim Torra.

Cata Göpel on Twitter Paseantes y deportistas llenan las calles de #Madrid en primera franja horaria de esparcimiento. Después de 48 días España recupera algo de libertad. El llamado es a la conciencia y el cuidado frente a la pandemia para evitar rebrote. #2Mayo #CuarentenaTotal #COVID #Desescalada pic.twitter.com/v8uLuu0sfs — Cata Göpel (@catalinagopel) May 2, 2020

En el norte del país, las rutas se llenaron de ciclistas y las playas de surfistas, deportes que tienen muchos seguidores en la zona, aunque no en todos lados esta permitido entrar en el mar.

En Madrid algunos ciudadanos se quejaban de que los parques estuvieran cerrados y tuvieran que amontonarse todos en las calles, mientras la policía tuvo que sacar a los corredores que se habían "colado" en zonas verdes como la Casa de Campo.

Aunque muchos esperaban con ansia el momento de salir, otros prefirieron quedarse en casa, decisión que incluso reafirmaron al ver las aglomeraciones que se produjeron en algunos lugares.

"Si la gente se comporta así, yo no voy a salir", aseguró Anai Ibarra, una vecina del barrio de la Barceloneta que observaba con preocupación la salida masiva desde su balcón.

A las 10, no obstante, aparecieron decenas de policías alertando a los ciudadanos de que se les había acabado la libertad.

españa calles 1.jpg

A partir de ese momento, las calles prácticamente se vaciaron dando paso a un goteo de mayores de 70 años y personas dependientes acompañadas por un familiar o asistente.

"Me parece bien que hayan separado los horarios, así me siento más tranquila", dijo Belén, una mujer mayor que, cubierta con barbijo y con guantes puestos, salió del encierro de su hogar a dar un paseo con su perro acompañadas de su hija. Desde el mediodía, las calles volvieron a ser tomadas por los niños.

En tanto, Sanchez anunció que pedirá una nueva prórroga por 15 días del estado de alarma pese a que ni la oposición ni sus aliados le garantizan su apoyo: "No es un capricho (...) sin él, los deportistas podrían salir a la misma hora que la gente mayor", ejemplificó, ante los crecientes cuestionamientos a esta medida excepcional.

LEÉ MÁS

Italia: presión para flexibilizar la cuarentena

Con una marcha, en Grecia rompieron con el aislamiento