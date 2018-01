Destrozada

“Aún babeando por un bolso”, escribe Madonna junto a la imagen, que ha sorprendido por las curiosas etiquetas con las que la acompaña: #nofriends (sin amigos) y #lisbonisfar (Lisboa está lejos).

Polémica y rechazo

Sin embargo, las opiniones de la gente no fueron nada favorables: “¿Estás borracha?”, “Es patético que muestres tus viejos pechos con casi sesenta años”, “Lo siento por tus hijos, si fueras mi madre estaría avergonzado”, “Las mujeres no deberían mostrar sus pechos después de los 40, deberían asumir su lugar en la sociedad”, “Tiempo de retirarte”, “Sin límites”, “Demasiado”, “No es una buena selfie”, “Perturbada”, “A lo que has llegado, creo que es hora de que te pongas a tejer como las viejitas” y “Madonna, ya estás vieja para la gracia… No cruces la delgada línea entre sexy y desagradable”, fueron algunos de los terribles comentarios de los usuarios de las redes.

6000 fueron los horribles comentarios que recibió la Reina del Pop por su foto.

Antecedentes

No es la primera vez que un posteo suyo genera controversia. Al recibir el año la cantante publicó una foto de ella con su hija mayor, Lourdes León, en la que la joven tenía las axilas sin depilar. “Estamos listas para recibirte, 2018”, había escrito en ese momento.

Más allá de las polémicas, Madonna ya prepara su nueva gira para promocionar su próximo álbum.