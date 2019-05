“Al principio, los bancos eran de material reciclado, pero los terminaban prendiendo fuego. A partir de eso, se optó por hacerlos de metal expandido –con agujeritos-, y los destruyeron igual. Por último, decidimos hacer los bancos y mesas de hormigón, porque uno piensa que no lo van a poder romper con nada, pero la realidad es que las ganas que le ponen estos muchachos para romperlos es impresionante”, relató sorprendido a LU5 el funcionario municipal.

En este sentido, Riba confesó que no ya no saben que hacer para detener el vandalismo, porque incluso una cámara de seguridad no haría la diferencia. “Sería una buena solución si es que dura la cámara, porque si sacaron el metal de los aros de básquet, creo que la cámara no va a durar ni dos minutos”, insistió Riba.

El funcionario municipal reveló que también un juego inclusivo, por segunda vez, por lo cual tuvo que ser retirado de la plaza para repararlo.

Por último, y tal como ocurrió en las dos anteriores oportunidades, el subsecretario manifestó: “la Municipalidad de Neuquén lo va a reponer y va a dejar el espacio en condiciones porque hay mucha gente que durante el día los utiliza, hay talleres municipales, nacionales, deporte y generalmente estos bancos y mesas se usan para esperar a los chicos mientras realizan estas actividades”.

