Detuvieron al anciano que le pegó un tiro a un nene de 7

"Quedará alojado en la comisaría hasta que mañana le tomen declaración ante autoridades judiciales, quienes decidirán su situación. No irá a un calabozo, sino a una oficina que será acondicionada y con custodia policial", comentaron fuentes policiales.

El incidente tuvo lugar cuando una pelota cayó en el patio del hombre de 83 años que reaccionó de manera violenta cuando los niños fueron a pedirle que le devolvieran el balón. El anciano disparó en varias oportunidades hasta que una de las balas impacto sobre la mano derecha de uno de los pequeños, quien fue trasladado al hospital local donde se evaluó que la lesión no ponía en riesgo su vida.

Yanina, la madre del niño, contó que cuando su pequeño llegó a su casa con la herida en la mano salieron “corriendo”al hospital. "Fuimos al hospital, mi hermana se fue a la guardia y yo me crucé a hacer la denuncia. En la comisaría me atendieron bien, pero acá la que se mandó la cag**a fue la fiscal, porque en la comisaría hicieron la orden de allanamiento pero la fiscal dijo que no y recién 24 horas después ordenaron el allanamiento, y era obvio que no iba a estar el arma", relató la mujer.

En la vivienda se secuestró una importante cantidad de proyectiles de calibres 16, 12 y 38, además de frascos de pólvora y elementos para el armado de balas caseras, pero no el arma que efectuó el disparo.