Agregó que en el ardid se sumó una mujer ajena a la comunidad que fue presentada como gestora. Ella fue quien le dijo que había algunos detalles que resolver y que le aconsejaba regresar en 15 días.

Al llegar el hombre a su casa sin el dinero ni la camioneta ni una documentación que respalde la transacción, los familiares se alertaron y llamaron a la Policía neuquina. “Les dijimos que era una modalidad bastante común y radicaron la denuncia. La investigación nos llevó a juntar elementos para atribuirle el hecho a una persona que fue reconocida por el damnificado”, señaló Pamich.

En un allanamiento encontraron 52 mil pesos y en otro, 370 mil pesos. Dijo que, si bien fueron positivos, no era lo que esperaban dado que no pudieron dar con la totalidad del dinero denunciado.

Indicó que los elementos secuestrados serán elevados a la Fiscalía de Delitos Económicos. “Desde el punto de vista judicial, hay elementos que comprometen a las personas sindicadas. No pudimos dar con totalidad del dinero, pero este quedara, relacionada a la causa y deberán justificar de dónde lo sacó”, añadió.

Trabajaron en conjunto con el personal del departamento Automotores y Delitos., quienes verificaron a los 17 vehículos del parque automotor. pero no estaba la camioneta descripta por el denunciante. Fue convocado Comercio del Municipio y clausuró Primeros Pobladores al 1800 por falta de licencia comercial y clausuró porque no tenían la licencia comercial no el formulario 012.

allanamiento-gitanos-estafa.jpg Gentileza Prensa Policía

allanamiento-gitanos-estafa3.jpg

allanamiento-gitanos-estafa4.jpg

LEÉ MÁS:

Disminuyó la cantidad de delitos en compra y venta de automóviles pero se mantienen las estafas telefónicas