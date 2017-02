Dice ser gay para evitar la condena por abuso sexual

Mendoza

Un hombre de 35 años fue condenado por la Justicia a la pena de ocho meses en suspenso por “toquetear” a su compañera de trabajo. A pesar de las insistentes advertencias de la mujer, el individuo, que fue condenado por el delito de abuso sexual, consideraba que todo era parte de un juego y que podía seguir manoseándola como si nada pasara.

Durante el juicio en los tribunales de San Martín, en Mendoza, el muchacho quiso defenderse diciendo que era gay y que por eso se trataba de “juegos y chistes”, tal como él los definió. “No tenían ningún interés sexual”, agregó para tratar de no ser condenado.

El caso comenzó en el 2010 en una sucursal de una conocida firma que tiene locales en distintos puntos de la provincia de Mendoza y la resolución del caso se dio en los últimos días.

“Este muchacho pasaba por detrás y me tocaba la cola, otras veces me tocaba los pechos, a veces me pellizcaba por debajo del mostrador sin que el cliente que yo estaba atendiendo se diera cuenta”, contó la víctima, de 32 años. Durante las audiencias del juicio, la chica agregó: “Algunas veces, incluso, llegó a meterse en el baño cuando yo estaba adentro”. Ella aseguró que esa situación se prolongó por casi tres años, hasta que no soportó más y lo denunció. El hombre, que fue despedido del trabajo, por ahora no irá a la cárcel porque su condena está en suspenso.