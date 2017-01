Dicen que el nuevo presidente ghanés es un gran copión

Ghana

El flamante presidente de Ghana es objeto de críticas tras pronunciar una alocución inaugural que parece plagiada de discursos de mandatarios estadounidenses, algo que provoca bochorno en un país considerado una de las democracias más fuertes de África.

El presidente Nana Akufo-Addo prestó juramento el sábado tras su tercer intento de ganar la presidencia. Una frase de su discurso es casi idéntica a otra de Bill Clinton en su acto inaugural de 1993. Otra es casi la misma que empleó George W. Bush al asumir en 2001. La presidencia de Ghana se negó a hacer declaraciones sobre las similitudes, que se viralizaron en las redes sociales después de la ceremonia.

El discurso de Akufo-Addo contiene la siguiente frase: “Aunque nuestros retos son temibles, también lo son nuestras fortalezas. Los ghaneses siempre han sido un pueblo inquieto, emprendedor, esperanzado. Y debemos emprender nuestra tarea con la visión y la voluntad de quienes nos antecedieron”. En 1993, Clinton dijo: “Aunque nuestros retos son temibles, también lo son nuestras fortalezas. Y los estadounidenses siempre han sido un pueblo inquieto, emprendedor, esperanzado. Debemos emprender nuestra tarea con la visión y la voluntad de quienes nos antecedieron”.

El discurso de Akufo-Addo incluyó también esta frase: “Les pido que sean ciudadanos: ciudadanos, no espectadores; ciudadanos, no súbditos; ciudadanos responsables que construyen sus comunidades y nuestra nación”. En su discurso de 2001, Bush dijo: “Les pido que sean ciudadanos: ciudadanos, no espectadores; ciudadanos, no súbditos; ciudadanos responsables que construyen comunidades de servicio y una nación con carácter”.