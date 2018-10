"A mí Fidel (Castro) me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes", dijo el Diez sobre una hipotética fórmula con CFK.

En una nota brindada al diario porteño Clarin en Sinaloa, donde dirige al equipo de Dorados, sostuvo que "me da mucha bronca. Ver un país que era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve".

Maradona aseveró que "si Argentina no explotó todavía es porque Dios no quiere o porque tenemos un Papa argentino. Esto es De la Rúa y medio. Lo que está haciendo Macri es De la Rúa y medio. Y sin embargo preguntás hoy y te dicen “¿para qué mierda lo voté a este hijo de puta?” Y para qué mierda… Ya está, ya lo votaste, hermano, bancátelo". Y agregó: "El tema va a ser cuando venga una nueva fuerza, porque Macri no va a ganar. Y esa nueva fuerza empiece a descubrir todos los chanchuyos de Macri y compañía".

Y fiel a su estilo fue más allá: "El padre de Macri robó más que Cristina en todo el tiempo que estuvo. Mirá que yo a Franco Macri lo conozco, eh. Lo conozco de la época de Menem, eh, cuando iba a comprar las gomas a Brasil, eh. Y hacían el arreglo que querían ellos".

