Violencia de género. Lo afirmó Janet, quien casi fue asesinada por su ex pareja la mañana del 1° de enero. Él se encuentra con preventiva.

"Dijo que me iba a matar, a los chicos y después se mataría"

Neuquén.- “Si no venía nadie, sentí que iba a matarme. No podía respirar”, declaró Janet, una joven de 27 años de San Patricio del Chañar que fue brutalmente golpeada por su ex pareja, Cecilio David Marínez, con quien tiene tres hijos en común. Desde el lunes, su agresor es juzgado por un tribunal por tentativa de femicidio.