"Dijo tirá, escuché la explosión y no supe qué hacer"

Neuquén.- “Estábamos mirando tele y nos pusimos a jugar con el arma que estaba en mi casa. Saqué el cargador porque tenía balas, para que no pasara nada. Estábamos jugando y en eso él me pone la cabeza en el caño y me dice ‘tirá, tirá’”, confesó Sergio Castillo (19) sobre los minutos previos al asesinato de David Vázquez (18), su amigo de toda la vida, después de una noche de drogas y alcohol en El Chañar.