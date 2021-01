Disney Plus estrena WandaVision este viernes

La serie se estrenará la madrugada del viernes 5:01 am. (hora Argentina) y serán cargados dos episodios. A partir de ese momento se lanzará un episodio semanal hasta el 5 de marzo, momento en que se estrenará el noveno y último episodio de la primera temporada.

Esta es la esperada cuarta fase del Universo de Marvel. El estreno de WandaVision dejará la mesa servida para Falcón y el soldado del invierno, la cual tiene previsto lanzarse el 19 de marzo, tan sólo dos semanas después de concluir WandaVision.

Disney Plus mostró que la serie es diferente a todo lo visto antes de Marvel. En Navidad llegó un trailer que anticipó que La Bruja Escarlata y Vision no serán los únicos con poderes en el suburbio que habitan, pues en el adelanto también se ve que una de sus vecinas de nombre Agnes, tiene la capacidad de jugar con la realidad.

Elizabeth Olsen ya ha revelado algunos detalles sobre lo que podemos esperar ver en la serie. En una entrevista con The New York Times, la protagonista reveló que la salud mental jugará un papel muy importante en la historia. “WandaVision es un concepto increíble. Es la primera vez que logramos entenderla como la Scarlet Witch que es en los cómics y eso me emociona porque no hemos podido darle ese nombre en la pantalla", detalló Olsen.

"Eso va a ser muy divertido. Siempre ha sido una representación de la salud mental y la enfermedad en las historietas y su mayor papel en Marvel es manejar ese estigma", agregó.