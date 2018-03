Distribuidor halló su camioneta pero no la mercadería

“Entré el lunes a las 16 a comprar y cuando salí una hora después, ya no estaba”, relató a LMN el hombre, que trabaja como distribuidor de productos alimenticios y cuya principal herramienta de trabajo es su camioneta Ford Transit.

Cuando terminó las compras en el mayorista, ubicado en calles Paimún y Aguado a la vera de la Ruta 22, su camioneta había desaparecido y, con ella, los delincuentes se habían llevado su celular y la mercadería que estaba guardada en la parte de atrás.

Si bien en el momento del robo, había un empleado de seguridad en el estacionamiento, desde la gerencia del mayorista no le pudieron dar una respuesta sobre lo ocurrido. “Ellos tienen un guardia pero no sirve de nada, las cámaras de seguridad tampoco sirven de nada. Tienen la playa de estacionamiento, pero no se hacen responsables de lo que pueda ocurrir”, expresó indignado el hombre.

La víctima explicó que en un primer momento, gracias a que el celular había quedado dentro del vehículo, la Policía pudo rastrearlo y arrojó que a las 16:35 del mismo lunes, la camioneta estaba en calle Gobernador Anaya al fondo. Sin embargo, para cuando los efectivos arribaron, no la encontraron.

A casi dos días del robo, ayer cerca de las 11.30, policías hallaron la Transit en la meseta de Centenario y se comunicaron con el dueño. Previo a abandonarla, los delincuentes se llevaron toda la mercadería que había dentro.

“Ahora queda volver a empezar de nuevo. Gracias a Dios, por lo menos tengo mi herramienta de trabajo”, resaltó el comerciante, que hace más de 20 años utiliza su camioneta para trabajar y distribuir la mercadería.