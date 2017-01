Diversidad, dramas y celos, el gancho de Despedida de solteros

Buenos Aires.- El domingo comenzó Despedida de solteros, la nueva apuesta de Telefe conducida por Alejandro Marley y Carina Zampini, en la que doce parejas se exponen en la pantalla con el fin ganarse la fiesta de casamiento, la luna de miel y una casa. Para esto, los tortolitos deben separarse y convivir con desconocidos durante más de tres meses.

Como era de esperar, algunos participantes generaron expectativa desde el primer tramo del ciclo: Kiara y Agustín, una youtuber trans de 18 años y un actor de 21, ya se ganaron la atención mediática por el contraste de sus personalidades -ella espontánea, él introvertido-, las provocativas fotos de ella en las redes sociales y videos en internet donde relata su duro pasado, que incluye bullying, anorexia y una internación psiquiátrica. “Yo no me sentía gay y no sabía cómo explicar que soy una mujer, no sabía lo que era una trans. Me decían travesti y me imaginaba un hombre todo peludo vestido de mujer que trabajaba de prostituta. Era lo que la sociedad te impone”, cuenta Kiara en un video publicado en Youtube en 2015. Por otro lado, reveló: “Estaba en un colegio privado en el cual me decían ‘gordo pu...’. Tuve un brote de ira y empujé a un preceptor y me terminaron echando. Empecé a dejar de comer y a cortarme”. “Pesaba 75 kilos y en tres meses pasé a pesar 40, 43 kilos. Me terminaron internando. No sabía explicar cuál era mi problema y por eso me lastimaba tanto. Todavía seguía con mi documento de sexo masculino y mi nombre anterior”, añadió.

Los barilochenses Sofía y Leonel son otra de las parejas que se destacan. Ella es mamá y se queja de que su novio es algo metrosexual. Intentaron agregar a otra persona para convertirse en un trío.

Yanina y Matías llevan nueve meses de relación, es un amor a distancia. Él es periodista de espectáculos y ella se queja porque piensa que está rodeado de mujeres hermosas. En tanto, Victoria y Marcos protagonizan una de las historias más fuertes: él era alcohólico y se recuperó con la ayuda de su pareja, con problemas para manejar su agresividad.

Noviazgo: de cuatro años a seis meses es lo que llevan de relación las parejas. Los más jóvenes tienen 18 y 21 años.