Doble femicidio: ahora demandarán al Estado

En este sentido, la abogada destacó que primero quieren cerrar el resto de las acciones para marcar la responsabilidad que tuvo el Estado y los funcionarios que trataron con ellos y que “tuvieron un trato grosero y poco efectivo para con los Apablaza”.

Respecto del veredicto del jurado de enjuiciamiento, Moreira concluyó: “Marca un precedente. Se fundamentó en la protección de la víctima de violencia de género, a quien no atendieron ni entendieron, ni el fiscal ni el juez”.

Asimismo, Miguel Apablaza, hermano de Karina y tío de Valentina, expresó: “Creo que es el comienzo de la Justicia que estamos reclamando. Aunque a nosotros no nos va a sacar la tristeza, va a dejar un gran mensaje a la comunidad para que denuncie y se atreva a hacer las cosas”.

“Cometieron muchos errores y hasta último momento no fueron capaces de reconocerlos (por Choco y Videla)”, resaltó Miguel indignado.

En la misma línea, el hermano de Karina señaló que también quedó demostrada la inoperancia de la gente que trabaja con el fiscal, que “fueron testigos y todos afirmaron que hicieron un buen trabajo”.

Por otro lado, Miguel remarcó: “Queremos que esta gente no esté más en su lugar y que el Poder Judicial tome conciencia de que las personas comunes no somos papeles como ellos creen”, aseguró.

“Este va a ser un mensaje muy fuerte para la Justicia, para que hagan bien las cosas, para que hagan su trabajo, si no les va a pasar esto”, apuntó Miguel.

El doble femicidio ocurrió el 22 de febrero, cuando Lorenzo Muñoz asesinó a puñaladas a Karina y a su hija Valentina, de 11 años, en la avenida principal de Las Ovejas, a plena luz del día.

Denunciaron una golpiza policial

En la segunda jornada de juicio que se le sigue a Onofre Merino, acusado de encubrir a su cuñado Lorenzo Muñoz mientras estuvo prófugo, surgieron denuncias de apremios contra la Policía (que serán investigadas) y que el femicida no sabía leer ni escribir. Daniel Muñoz, primo del femicida, declaró que cuando allanaron su casa en Las Ovejas fue detenido y estando en la celda, policías encapuchados lo golpearon, amenazaron con dispararle y con matar a toda su familia. Al recordar este episodio, el hombre se quebró y se puso a llorar en medio de la sala. Luego, la ex de Muñoz confió que él no sabía leer ni escribir, por lo que pierde sentido el papel con un aviso que encontraron los policías durante la intensa búsqueda desplegada.

Fallo del jurado de enjuiciamiento

fiscal Ricardo Videla

Al fiscal Ricardo Videla lo destituyeron por omitir varias medidas de protección

Uno de los puntos que le fue achacado al fiscal Ricardo Videla fue la falta de celo profesional y celeridad, ya que la denuncia (por el abuso a Valentina) llegó a sus manos el 19 de septiembre de 2017 y recién convocó la cámara Gesell para el 13 de noviembre de ese año, la cual no se realizó por causas ajenas a la víctima. Luego, en febrero de 2018, cuando habían transcurrido cinco meses de la denuncia, solicitó un allanamiento por ser un caso “grave y urgente”. Además, frente a los reiterados incumplimientos del femicida a la orden judicial dictada en Familia (que debía conocer o presuponer), el voto del presidente del jury, Germán Busamia, señaló: “Ni siquiera atinó a iniciar una investigación para añadirla a los cargos que le formuló a Muñoz”. Tampoco solicitó la prisión preventiva, la cual podría haber requerido frente a las reiteradas desobediencias y la gravedad de la causa. Videla ni siquiera expuso ante la jueza de Garantías los antecedentes de incumplimientos del femicida. Finalmente, se dijo que este omitió solicitar que se extremaran los cuidados a de Karina y su hija, con el acompañamiento policial y consigna, hasta concretarse su detención.

juez Carlos Choco

El juez Carlos Choco fue sancionado por una serie de inconductas corregibles

La resolución del Jurado de Enjuiciamiento señaló que el magistrado de Familia no cumplió, en la primera oportunidad, con sancionar a Muñoz por desobedecer su orden judicial, ni tampoco formó causa por el concreto asedio del que fue víctima Karina. Tuvo ante sí delitos de acción pública que estaba obligado a denunciar ante el fiscal del caso y no lo hizo. En este sentido, se indicó que debió ajustar su proceder al Ré

gimen de Protección Integral para Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar. También se mencionó que frente a la posterior denuncia de violencia de género efectuada por Karina en la Comisaría de Las Ovejas el pasado 23 de enero, este no activó una alarma específica y acorde. El juez tampoco se comunicó con el fiscal para que investigue el delito de desobediencia; no hizo que Muñoz se presentara ante la Justicia ni lo notificó sobre los incumplimientos; no adoptó medidas de protección más drásticas. Asimismo, se mencionó que no cumplió con la obligación legal de correrle traslado al femicida o de sanción económica o arresto. Una alternativa más que tenía el magistrado a su alcance era solicitar un tratamiento para Muñoz.

