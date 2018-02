Doctores de los fierros

NEUQUÉN

Un día como hoy, en 1947, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) estableció el 24 de febrero como día no laboral y remunerado para sus trabajadores, que a partir de ahí pasaron a tener un día para reflexionar acerca del oficio. Pero la fecha escogida no es azarosa, sino que tiene un trasfondo histórico particular, ya que ese mismo día pero del año anterior Juan Domingo Perón asumió su primer mandato como presidente, en 1946.