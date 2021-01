Donald Trump pide que no haya violencia

"A la luz de los informes de más manifestaciones, insto a que NO debe haber violencia, NO transgresión de la ley y NO vandalismo de ningún tipo", dijo Trump. "Eso no es lo que yo represento y no es lo que Estados Unidos representa. Hago un llamado a TODOS los estadounidenses para que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Gracias", dijo Trump en Fox News.