“Un vecino los vio a las 11 salir del domicilio de la joven. Ya hay un antecedente de que se habían retirado de sus domicilios y que habían llegado a Neuquén”, relató el comisario Juárez en declaraciones a LMNeuquén.

El jefe de la División de Desaparición de Personas tomó la investigación hace un par de días tras las pesquisas iniciales de la policía local. Aseguró se presentaron algunos inconvenientes con los testimonios en el marco de la causa. Incluso el padre del joven tardó dos días en radicar la denuncia sobre la desaparición de su hijo.

“Ven que los adolescentes se van de Loncopué por sus propios medios", dijo. No hay rastros para considerar una posible huida forzada.

“A nosotros nos interesa que estén bien. Desconocemos el motivo por el cual no se dejan ver, aunque tenemos algunas hipótesis, agregó el policía.

Azul- Marcos- desaparecidos Loncopué- búsqueda.jpg

A los adolescentes los llevó un vecino de Loncopué a Las Lajas y ese el mismo día de la desaparición una mujer advirtió a la Policía que los vio “deambular” por la terminal de Cutral Co, pero alcanzaron a huir a tiempo del lugar.

La investigación determinó que Marcos en más de una oportunidad mencionó su deseo de viajar a Mendoza, adonde reside su madre. Juárez indicó que se pusieron en contacto con la División de Búsqueda de Personas de la provincia de Mendoza para poder entrevistar a la madre, La mujer aseguró que hacía tiempo que no tenía contacto con su hijo.

“Está con una niña de 13 años y hace muchos días que no sabemos nada de ellos. No podemos asegurar que estén en el oeste neuquino porque no tenemos un lugar específico. La vez anterior estuvieron en domicilios de familiares. En esa oportunidad, una tía los restituyó a Loncopué. Ahora no vinieron a los domicilios de sus familiares en esta ciudad”, aclaró el jefe policial de la investigación.

El comisario contó que encararon un rastreo mediante análisis informáticos, redes sociales y relevamientos de cámaras. “El padre dijo primero que desconocía si Marcos tenía dinero, aunque luego me comuniqué con él y estimó que podría llegar a tener unos 20 ó 30 mil pesos, porque hacían changas juntos en la construcción”, agregó.

“El padre nos tiró a cuenta gotas la información, el joven no sería muy apegado a las normas. En cambio, la madre de la niña es la que está muy preocupada”, sostuvo el comisario . Y remató: “No hay ningún indicio que indique que alguien los tenga retenidos”.