Dónde estarán las 4000 camas que Neuquén suma por el coronavirus

“La ciudadanía en su conjunto está comprometida con la tarea de enfrentar juntos esta pandemia”, sostuvo Omar Gutiérrez y agregó: "Vamos a adecuar instalaciones de aislamiento, en las cuales se van a recibir e instalar, aislando al resto de la población, los casos leves de coronavrius.

"Que no tengamos ningún caso local no significa que el virus no haya llegado; lo que pasó en todo el mundo también va a pasar aquí y nadie está exento de que no haya ningún contagio", alertó y agradeció a "todos quienes pusieron a disposición los centros como gimnasios, instalaciones de distintos pueblos y ciudades”.

Distribución

Neuquén capital: se instalarán 300 camas en el Espacio DUAM, 150 en la sede de la Asociación de Fútbol Veteranos de Neuquén (Afuven) y otras en el gimnasio del barrio Z1. Se sumarán otras 343 camas en hoteles para llegar en total a las 943 plazas.

Plottier: las camas se instalarán 150 camas en el CPEM 55, a lo que se suman 32 más en hoteles para completar 182 plazas.

Centenario: en polideportivo Aldo Scrivani habrá 150 camas.

Zapala: se dispondrá de 200 camas en la Sala de Actividades Físicas, otras 200 en el Club Tiro Federal y 50 camas distribuidas en hoteles.

San Martín de los Andes: en el SUM Chango Soria habrá 150 camas y la misma cantidad en el SUM El Arenal. Se agregarán otras 68 camas en hoteles.

Villa La Angostura: habrá 100 camas en el SAF municipal y otras 150 en hoteles de la localidad.

Junín de los Andes: dispondrá en total de 390 plazas distribuidas de la siguiente manera: 50 camas en el CEF 8, otras 50 en el CEF 12, 50 más en la Planta de Campamento y 240 camas en el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 26 del ejército.

Chos Malal: 100 camas en los gimnasios municipales y otras 72 en distintos hoteles.

Plaza Huincul: se desplegarán 100 camas en los gimnasios municipales y 76 más en hoteles.

Cutral Co: tendrá 100 camas disponibles en los gimnasios municipales y 145 en hoteles.

Rincón de los Sauces: el polideportivo municipal albergará 150 camas y habrá otras 300 en hoteles.

Caviahue: en el SUM municipal se instalarán 100 camas y otras 44 estarán disponibles en hoteles.

Aluminé: habrán 150 camas en el gimnasio municipal.

En total será 4.070 camas (2.640 en instituciones públicas y 1.430 en hoteles).

Sistema de Salud

Al mismo tiempo, el sistema de salud neuquino se encuentra preparado y en condiciones de dar respuesta a los casos de coronavirus (Covid-19) que surjan en la provincia y que demanden una atención más compleja.

“Quiero agradecer a intendentes, presidentes de clubes, por la colaboración. Estamos trabajando en forma coordinada. También al Laboratorio Central del ministerio de Salud por su tarea, y recordarle a las neuquinas y neuquinos que los casos que de coronavirus son personas, no son números. Por eso les pido por favor que acatemos las medidas quedándonos en casa”, remarcó Gutiérrez.

“Es tiempo de estar en casa, en nuestro hogar y en familia. Si me voy a la casa de un amigo es un riesgo; esto es lo que quiero decir”, remarcó y agregó que “cada una de estas medidas tiene un horizonte: que no estemos en contacto con otras personas”.

Asimismo, destacó la labor desarrollada hasta el momento por los jefes comunales de las distintas localidades de la provincia, quienes se han plegado a estas medidas y han salido incluso a bloquear espacios públicos para evitar la circulación de la gente.

“No van a faltar alimentos ni medicamentos”, afirmó al tiempo que instó a no agolparse en los mercados ni en las farmacias para procurar abastecerse. “Por ahora hay una sola vacuna: quedarse en casa y lavarse las manos con frecuencia”, insistió

