Dos condenados por un violento robo a una pollería

Ayer se realizó una audiencia en la que los jueces Ana Malvido, Martín Marcovesky y Lucas Yancarelli avaló el pedido del fiscal Horacio Maitini y los declaró culpables de robo agravado por el uso de arma de fuego no apta y arma blanca.

El fallo fue unánime y, en el caso de Jara, también se lo condenó por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, ya que no tenía autorización para el arma calibre 36 que secuestraron en su casa, debajo del colchón.

El robo ocurrió el 18 de febrero, minutos antes de las 10, en una pollería ubicada en calle Santa Cruz al 900, del barrio Los Aromos. Allí, la víctima se encontraba ordenando el lugar cuando fue sorprendida por Jara y León, uno con un cuchillo de gran tamaño y el otro con un pistolón, quienes comenzaron a amenazarlo.

El asalto, que duró entre 5 y 6 minutos, fue un verdadero calvario para el dueño, quien aseguró que para él “fue eterno”. Los condenados lograron darse a la fuga del lugar con un botín de 6 kilos de pollo, un jugo de 3 litros, 4 mil pesos en efectivo y un celular.

“Antes de irse, uno me dijo que donde volviera a verme me iba a pegar un tiro”, declaró la víctima, y concluyó: “En ese momento tenía más miedo del cuchillo porque no sabía si el arma funcionaba. Se intercambiaban el arma entre ellos y sentí que si no corría la cabeza, me lastimaban”.

“Creo que el video es contundente. La controversia se puso en la capacidad ofensiva del cuchillo, ya que para la defensa tuvo una participación secundaria. León no le saca el ojo a la víctima porque el destino así lo quiso”. Horacio Maitini. Fiscal del caso

