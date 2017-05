Dos parejas que prometen mucho escándalo

La dominicana y la ex de Federico Hoppe tuvieron diferentes enfrentamientos a lo largo del año pasado debido a que Mimi no creía que entre Fernández y Bal no existiera un romance. Con su noviazgo confirmado, la pareja del Tirri llegará al programa más convencida que nunca de que los ex campeones les mintieron a todos.

Sin esquivarle al escándalo, Laurita habló sobre la sorpresiva incorporación de Mimi en Los ángeles de la mañana y aprovechó para ningunearla: “No sabía que ella iba a estar, me da lo mismo. Si voy a andar atendiendo a toda la gente que habla mal de mí...”. Habrá que esperar a que Mimi levante el guante.

Marce quiere a William Levy

El conductor está decidido a sumar a su show al galán de telenovelas cubano William Levy y, según él mismo detalló, su producción estaría cerca de cerrar su contrato, pese a que en Twitter el actor rechazó su propuesta por el gran tiempo que demandan los ensayos. “En total van a ser 26 parejas y me falta cerrar a William Levy”, declaró el conductor en El diario de Mariana.