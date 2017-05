El conductor, un petrolero de 24 años que manejaba un Renault Sandero, lo atropelló mientras cruzaba la calle, se fugó del lugar y luego fue entregado por su padre, aunque quedó recuperó su libertad.

"Hace 10 días que perdí a mi hijo. Lo único que quisiera es justicia porque sé que este señor esta libre. Lo dejó abandonado, mi hijo no era un perro o una cosa, por qué lo dejó tirado”, se lamentó Zulema quien con su hijo habían elegido hace casi tres años esta ciudad para labrar un futuro mejor.

"Justicia, lo único que quiero es justicia. No me lo van a devolver pero a este señor nadie lo obligó a pagar por la muerte de mi hijo", dijo a LU5 Zulema.

Además, sostuvo que su hijo había salido ese sábado con unos amigos y que estaba cerca de la ruta para tomar el colectivo que lo lleve a la casa en Valentina Norte Rural donde vivía con su madre.

"Esa mañana estaba escuchando LU5. Cuando dijeron que era un joven de unos 24 años pensé: ‘pobre muchacho que no está su familia’. Me quedé esperando que Edgardo regresara. Para cuando repitieron que era adolescente y estaba indocumentado me fui al hospital. Él no tenía celular", relató.

Señaló que hasta ahora no la citaron ni de Fiscalía ni desde la Policía.

Para cuando se le realizó al conductor el test de alcoholemia le había dado 1,24 gramos de alcohol en sangre, lo que se presume que al momento del choque superaba ampliamente los 2 gramos. El acusado está con prisión domiciliaria y cuenta con permiso para ir a trabajar. Se estima que en cuatro meses se conocerá la condena.

Vecinos de la mujer tienen previsto hacer una marcha en los próximos días para hacer ver el reclamo y pedido de justicia por la muerte del joven.

"Era buen chico, estuvo descarrilado pero se encaminó, hacía changas para ayudarme. Retomó la escuela estaba contento porque se había sacado un 10 en inglés. Me ha acompañado y ahora me quedé tan sola, tan abandonada", cerró la madre.

Leé más

Prisión domiciliaria para el petrolero que atropelló y mató: puede ir a trabajar

Murió el joven que fue atropellado esta mañana por un petrolero borracho

Tolerancia 0: advierten que sin campañas puede haber una "insostenible ola" de accidentes viales