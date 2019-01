Todo ocurrió este martes y se conoció gracias a la valentía de la mamá que publicó su historia con un crudo relato de más de ocho minutos.

"Hoy me tocó vivir una situación horrible junto a mi hijo. Volvía de vacunarlo y sobre la calle Alem me aparecieron dos tipos en moto. Me emepzaron a amenzar diciéndome que siguiera mirando para adelante, que no gritara, que no hiciera nada que llamara la atención, porque si no me iban a matar a mi hijo", inició su descargo entre lágrimas la madre.

En una entrevista concedida a El Doce, Müller explicó que considera que pudo zafarse del hombre que la tenía maniatada por su entrenamiento deportivo y acrobático.

"Se sentó arriba mío, bloqueándome las piernas y los brazos, para que no pudiera moverme y sacó una especie de cable y me empezó a ahorcar. Me ahorcó tres veces. La verdad, no sé cuál era el fin ese momento. Si quería matarme o qué. Yo seguí luchando y hacía fuerza contra él", agregó en su testimonio la joven, acerca del momento en que uno de los pervertidos quiso violarla.

"Como yo me seguía resistiendo, agarró y me levantó y me dio un golpe muy fuerte contra un tronco. En ese momento, casi pierdo el conocimiento. Y el hijo de remil puta que estaba al lado de mi hijo, me dijo ‘ya que no te pudimos hacer daño a vos, mirá lo que le hacemos a tu hijo’. Entonces le saca el cinturón de la sillita a Martiniano -el nombre de su nene-, lo alza y lo tira al medio del río", añadió.

Y concluyó: "En ese momento, saqué fuerzas de donde ya no tenía y me tiré al aguar para rescatar a mi hijo, que se me estaba ahogando. Cuando logré sacarlo a Martiniano, le apreté su pancita para que pudiera vomitar el agua que había tragado y pudiera respirar. Y me abrazó muy fuerte, muy fuerte. Y me dijo, ‘mamá, te amo’".

El hecho es investigado por la justicia local, aunque aún no se realizó ninguna detención. La Policía busca en las cámaras de seguridad. Nadia no pudo dar muchos detalles de las caras de los abusadores porque vestían gorras que les tapaban, aunque sí colaboró con la características de la vestimenta.

